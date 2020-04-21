Ненаказанное преступление может быть повторено: глава МИД Армении о Геноциде армян

Международное признание Геноцида армян остается одной из основных целей внешнеполитической повестки Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 21 апреля заявил министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян.

«Отрицаемая справедливость не может быть решением этой проблемы. 105 лет назад армянский народ оказался наедине с преступниками. Предполагалось, что армянский народ должен быть уничтожен, но сегодня он победил, потому что он существует, он процветает, он успешен, у него есть государственность и диаспора. Но непризнанная справедливость остается раной и серьезной проблемой. В этом смысле армянский народ будет продолжать борьбу», - сказал Мнацаканян.

Министр отметил, что признание Геноцида армян, кроме того, также является шагом к предотвращению, потому что ненаказанное преступление может быть повторено.

«Это важнейший завет признания. Это останется одной из наших важных целей», - сказал министр иностранных дел.