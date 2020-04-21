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Мнацаканян представил основной вопрос, который будет обсужден сегодня с Мамедъяровым

Мнацаканян представил основной вопрос, который будет обсужден сегодня с Мамедъяровым

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян представил приоритетный вопрос, который будет обсуждаться на видеоконференции с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Как сообщает Арменпресс, Мнацаканян затронул этот вопрос на пресс-конференции 21 апреля.

«Вчера состоялась видеовстреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Сегодня, вероятно, состоится видеоконференция с участием глав МИД Армении, Азербайджана и сопредседателей МГ ОБСЕ. Нашей главной задачей сегодня является соблюдение прекращения огня, когда регион и мир сосредоточены на борьбе с коронавирусом, что является более чем приоритетной задачей. Мы будем работать в этом направлении. Остальные вопросы обсудим позже», - сказал Мнацаканян.


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БелТА


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