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Никакое решение по Арцаху не может быть принято без согласия народа Арцаха: Мнацаканян

Никакое решение по Арцаху не может быть принято без согласия народа Арцаха: Мнацаканян

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подтвердил позицию властей Армении о том, что никакое решение по Арцаху не может быть принято без согласия народа Арцаха. Как сообщает Арменпресс, Мнацаканян сказал об этом во время пресс-конференции 21 апреля.

«Власти Армении не имеют мандата для того, чтобы представлять Арцах в мирных переговорах по Нагорному Карабаху. Несколько дней назад власти Арцаха получили мандат от народа путем проведения конкурентных, свободных и демократических выборов. В течение этих двух лет Республика Армения всегда консультировалась с арцахской стороной, процесс переговоров подробно обсуждался, мы работаем вместе, то же самое продолжится с новыми властями. Любое решение, касающееся народа Арцаха, не может быть принято без народа Арцаха», - сказал Мнацаканян.


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БелТА


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