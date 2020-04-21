Предложенный в 2014 году вариант не является переговорным документом: глава МИД о заявлении Лаврова

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян уверяет, что власти Армении не могут на переговорах по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта говорить об одном, a представлять людям другое. Как сообщает Арменпресс, Мнацаканян заявил об этом на пресс-конференции 21 апреля, отвечая на заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что активно обсуждаются представленные на встрече министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России в Москве в прошлом году предложения, которые включают в себя поэтапное урегулирование.

«За эти два года наше правительство, премьер-министр Пашинян, мы были более чем прозрачны. Мы изложили наши позиции и подходы очень открыто. В этом комментарии были ссылки на многие документы. Такие подходы появились в 2014 и 2016 годах, и эти подходы были неприемлемы для армянских сторон. С 2018 года обсуждения ограничиваются рассмотрением подходов сторон по некоторым элементам. Предложенный в 2014 году вариант не является сегодня документом, лежащим на переговорном столе», - сказал Мнацаканян.

Министр отметил, что армянские стороны более чем ясно говорили о своих позициях, где приоритетом является компонент безопасности.

«Что касается территорий, то это тоже зона безопасности и оборонительные рубежи. Ни одна из армянских сторон не может предположить, что это возможно пересмотреть, угрожая безопасности населения Арцаха. Невозможно предположить, что одна из армянских сторон может пойти на уступки, которые могут поставить под угрозу безопасность народа Арцаха», - сказал Зограб Мнацаканян.

Министр иностранных дел добавил, что принцип самоопределения является одним из основных принципов и считается основным и доминирующим элементом для армянских сторон в этом переговорном процессе.

«Мирное урегулирование возможно путем компромисса. Никаких уступок нет и не может быть. Ни в каком случае армянские стороны не пойдут на такой подход, который подразумевал бы нарушение безопасности, угрозу населению Нагорного Карабаха. Эта угроза остается реальной. Выражение принципа самоопределения в этом переговорном процессе более чем первично.

Компромиссы должны быть пропорциональными, и армянские стороны должны видеть в них полное выражение элементов безопасности и статуса. Таким был и остается подход армянской стороны. Об этом мы говорим во время переговоров. Глубоко ошибается тот, кто полагает, что мы можем сказать одно во время переговоров, а представлять людям другое. Этого не может быть», - сказал Мнацаканян.

Министр иностранных дел отметил, что у процесса нет альтернативы, кроме мирного урегулирования. Армянские стороны будут решительно защищать свой народ и свою безопасность. Мнацаканян отметил, что армянские стороны будут придерживаться этого принципа и будут продолжать настаивать на нем.