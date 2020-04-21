Участие армян в мероприятиях по случаю годовщины Геноцида армян будет виртуальным: подробности

По случаю 105-й годовщины Геноцида армян 23 апреля в 21:00 прозвенят колокола церквей, будут отключено освещение улиц Еревана и областных центров. Как сообщает Арменпресс» об этом на пресс-конференции заявил руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.

«23 апреля мы призовем граждан выключить свет в своих квартирах и использовать фонари мобильных телефонов в качестве символа единого присутствия вокруг вечного огня. В этот момент в Мемориале Цицернакаберда прозвучит песня "Ари, им сохак" (Приди, мой соловей!) в исполнении Камо Сейраняна и Лианы Алексанян», - сказал Агаджанян.

Агаджанян сказал, что в этот день, начиная с 08:00 утра, граждане Армении могут отправлять сообщения на короткий номер 1915, а люди из-за рубежа на номер 0037433191500 со своим именем, чтобы подтвердить свое дистанционное участие в мероприятии. «Имена граждан, отправивших сообщение, будут отражены на колоннах мемориала», - сказал он.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18։30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17։00 часов.