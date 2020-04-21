"Республика Армения": Мы обязаны быть всегда начеку, готовые к победам

Близится юбилейная и славная дата- 75-летие победы в Великой Отечественной войне, торжественное празднование которой несколько омрачено - отложено из-за эпидемии коронавируса. Однако никакая пандемия не может помешать людям помнить и гордиться великой победой своих предков, ставшей символом мужества, самоотверженности и

преданности родине. Сегодня, когда весь мир сражается с невидимым, но смертоносным противником, впору в очередной раз отдать дань памяти своим героям и их победам, черпая в славных страницах своего прошлого силу и веру в то, что можно преодолеть самые суровые испытания. Наши деды и прадеды смогли победить «коричневую чуму», а мы сможем и просто обязаны преодолеть вызов, который сегодня бросила всему человечеству пандемия.

Так считает наш собеседник, заведующий Филиала кинофотодокументов Национального архива Армении, кандидат исторических наук Аваг Арутюнян.

- В этом году у вас вышла новая книга – «Армяне – Герои Советского Союза, Полные Кавалеры ордена Славы и Герои России». Расскажите, как она создавалась, что стало толчком для ее написания?

- Идея написания этой книги созревала с 2009 года, когда, будучи директором военного музея «Мать Армения» каждодневно занимался изучением и пропагандой тематики Великой Отечественной войны. До сих пор было несколько книг- только о героях Советского Союза, но, как правило, они были либо с художественной окраской

(лиризмом), либо со многими неточностями. Я использовал весь печатанный материал, соответствующие ресурсы в интернете (в первую очередь, в основном российские), архивные материалы музея, архивов РА и РФ. И впервые, в одной книге смог на основе именно документальных материалов, в том числе военных архивов РФ, представить

биографии, боевой путь как армян- Героев Советского Союза, Полных Кавалеров ордена Славы, так и уроженцев Армянской ССР других национальностей. Примечательно, что в книге также представлены и Герои России. По-моему, Герой России идеологически идентифицируется с Героем СССР, тем более что этого звания удостаиваются посмертно и участники ВОВ. В предисловии я представил участие и роль Армянской ССР и армян в Великой Отечественной войне. Все биографии документированы, с нумерацией приказов и дат учебы, званий, должностей, награждений, героических подвигов. Отмечу, что книга была издана благодаря поддержке фонда «Барепашт Серунд», а ее публикация посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и является моим скромным долгом перед памятью погибших воинов, в том числе моего деда.

Подробнее читайте в газете «Республика Армения» №29 от 22 апреля 2020г.