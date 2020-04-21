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Каждое судебное дело - экзамен перед народом: церемония принятия присяги в президентском дворце

Каждое судебное дело - экзамен перед народом: церемония принятия присяги в президентском дворце

В резиденции президента Армении при участии президента Армена Саркисяна состоялась церемония принятия присяги исполняющего обязанности члена Высшего судебного совета Армена Айкянца, судьи Апелляционного гражданского суда Карена Амбарцумяна и судьи административного суда Рустама Махмудяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по  связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Каждый день исполнения ваших обязанностей должен быть посвящен тем важнейшим задачам, которые поставлены перед Высшим судебным советом”, - поздравляя и направляя добрые пожелания временно исполняющему обязанности члена ВСС, подчеркнул президент республики.

Президент Саркисян пожелал успехов и долгих лет безупречной работы и другим судьям.

“Уверен, что Вы хорошо осознаете роль и значение Вашей должности и Вашего дела для нашего общества и нашей республики. Каждое судебное дело, каждое судебное разбирательство - также эккзамен и перед народом.

Я уверен, что Вам хорошо известно, что внимание каждого члена нашего общества, особенно сегодня, к судьям и к судам - особенное. Следовательно, это не только честь, но и огромная ответственность. Надеюсь, что Вы на самом высоком уровне будете выполнять свою работу”, - отметил президент Саркисян.


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БелТА


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