"Республика Армения": Не дожидаясь окончания карантина

Региональные финансовые институты поддержат экономики стран ЕАЭС. Обеспечение экономической стабильности на территории ЕАЭС в условиях развития пандемии коронавируса COVID-19 вывела на первый план более активное участие региональных финансовых институтов, таких как Евразийский фонд стабилизации и развития и Евразийский банк развития (ЕАБР) в процессе поддержки экономик стран Союза. Эта тема находилась в повестке обсуждений и в ходе недавней онлайн-встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, во время которой было отмечено,

что в случае необходимости страны Союза могут привлечь ресурсы фонда ЕАБР.

В самом банке, как пояснил заместитель председателя правления ЕАБР Андрей Крайний, полностью готовы к работе по восстановлению деловой активности и наращиванию объема производств реальных секторов экономик всех стран-участниц ЕАБР (Армении, России, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана). «Наш банк уже ведет активную работу, не дожидаясь окончания карантинных мероприятий. Естественно, что после пандемии мы только нарастим темп. Но даже в условиях этого кризиса мы продолжаем работать с проектами и готовимся к финансированию новых», - изложил суть дела г-н Крайний.

В качестве примера он указал на то, что на днях ЕАБР установил возобновляемый лимит в 40 млн долларов на ОАО «Банк БелВЭБ» для выпуска гарантий в целях обеспечения экспортно-импортных сделок клиентов белорусского банка. А уже на этой неделе готовится разместить трехлетние облигации на 5 млрд российский рублей. Существенную роль может сыграть ЕАБР и в контексте проведения расчетов в национальных валютах в странах Союза. О необходимости перехода на подобную схему говорилось и ранее, но в сложившихся из-за пандемии условиях этот вопрос принял еще

более актуальный характер. Особенно в плане наличия необходимых инструментов, позволяющих осуществить переход в расчетах на нацвалюты.



Подробнее читайте в газете «Республика Армения» №29 от 22 апреля 2020г.