"Республика Армения": Выборы в Арцахе - кость в горле Азербайджана

Официальный Баку никак не может переварить факт проведения в Арцахе общегосударственных выборов. Точнее, не столько выборов, сколько существования независимой Республики Арцах и реализации арцахцами права самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Виноватых в провалах своих многочисленных военных и политико-дипломатических авантюр против Арцаха и Армении Баку, как всегда, ищет не в собственной расистско-фашистской армяноненавистнической политике и действиях, а на стороне. В военных поражениях Азербайджан обвинял СССР и Россию – первый, якобы, воевал на стороне армян, хотя все было с точностью до наоборот, вторая, якобы,

всячески поддерживает Армению против Азербайджана. Впрочем, на месте России периодически оказываются и другие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - США и Франция.

Сегодня под прицелом алиевского режима оказалась Парламентская Ассамблея Совета Европы. Нет, в отличие от ряда "не признающих выборы в Арцахе", но признающих так называемую "территориальную целостность Азербайджана" стран и структур, ПАСЕ, к сожалению, не признала независимости Республики Арцах. Она просто никак не

отреагировала на арцахские выборы. И это стало поводом для очередного приступа желчных колик у азербайджанского руководства, ибо, по алиевской логике, "молчание - знак признания" и повод обрушиться с критикой на ПАСЕ, которая оказывается "на протяжении 20 лет, делает все возможное, чтобы очернить Азербайджан, оклеветать и лишить его авторитета.

Подробнее читайте в газете «Республика Армения» №29 от 22 апреля 2020г.