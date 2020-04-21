Вход на территорию Мемориального комплекса “Цицернакаберд” 24 апреля будет закрыт

В связи с эпидемией коронавируса в 105-ю годовщину Геноцида армян 24 апреля 2020 года вход на территорию Мемориального комплекса “Цицернакаберд” будет закрыт для всех посетителей. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.

“Учитывая вопросы безопасности, было принято решение, что 24 апреля на территорию Мемориального комплекса “Цицернакаберд” будет закрыт, и это решение соответствующим актом будет утверждено комендатурой. Хочу сообщить, что, по сути, с сегодняшнего дня вход уже будет закрыт, исходя из организационных соображений и соображений безопасности”, - отметил Агаджанян.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Лилит Демурян