Признание Геноцида армян важно в контексте предотвращения преступлений против человечества

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян признание Геноцида армян считает важным в контексте предотвращения преступлений против человечества. Как передает «Арменпресс», об этом Мнацаканян сказал на пресс-конференции 21 апреля.

“Признание и осуждение Геноцида армян - общее дело нескольких поколений и всего армянства. В этом плане проделана огромная работа. Как и во все предыдущие годы, когда у нас были трудности, в этом году также есть трудности, но мы никогда не прекращали воздавать дань уважения мученикам и озвучивать единый голос против геноцидов. В этом году проживающие во всем мире все армяне получат возможность принять участие и сделать этот единый голос настолько слышимым, что спустя и 105 лет армянский народ продолжает бороться за восстановление справедливости. Признание Геноцида армян - важный шаг в контексте предотвращения злодеяний и преступлений против человечества”, - сказал Мнацаканян.

В мероприятиях, посвященных 24 апреля, участие граждан будет ограничено.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Норайр Шогикян