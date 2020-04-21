Начинается этап выхода из карантинных условий: требуется двойная бдительность

На днях Никол Пашинян выступил с видеообращением в связи с ситуацией карантина и путями постепенного выхода из нее.

Как передает «Арменпресс», в своем обращении премьер-министр выдвинул необходимость принятия новых принципов сосуществования, отметив, что новые условия обязывают нас принять новые поведенческие нормы. Воистину, в разные времена, под влиянием различных факторов в нашем обществе сформировывались характерное поведение, обычаи и культурные особенности. А сейчас настал период, который, в свою очередь, приведет к преобразованию нашего быта и обычаев или привлечению в них новых элементов. Гвоздем обращения премьер-министра является именно то, что мы должны осознать наличие коронавируса и до обнаружения его вакцины научиться жить при при ее наличии.

“Наша стратегическая задача заключается в следующем: сделать так, чтобы число зараженных было как можно меньше и сносно для системы здравоохранения. С другой стороны, мы не можем бесконечно запираться и бесконечно жить в условиях карантина или чрезвычайного положения. Следовательно, наша стратегическая задача - жить параллельно коронавирусу, по необходимости, совместно с ним, и предстоящий период чрезвычайного положения мы должны использовать именно для приобретения необходимых для этого навыков”, - отметил премьер-министр.

Никол Пашинян своим в своем обращении фактически объявил о начале процесса постепенного возвращения к нормальной жизни, но в то же время подчеркнул важность соблюдения необходимых норм коронавирусной безопасности, чтобы избежать новой волны распространения вируса. “Мы поэтапно начнем разрешать возобновление экономической деятельности в различных сферах”.

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Давид Петросян

“Айастани Анрапетутюн”