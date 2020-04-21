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Оперный театр онлайн покажет видеофильм, посвященный дирижеру Юрию Давтяну

Оперный театр онлайн покажет видеофильм, посвященный дирижеру Юрию Давтяну

Национальный академический театр оперы и балета им. А. Спендиаряна призывает оставаться дома и на странице театра в Facebook посмотреть фильм о народном артисте Республики Армения дирижере Юрие Давтяне.

Как передает «Арменпресс», в фильме сам Давтян рассказывает о своем профессиональном выборе, о творческой жизни, о взлетах и падениях.

Юрий Давтян в 1964 - 1966 гг. был главный дирижером Саратовского оперного театра, главным дирижер Симфонического оркестра Телерадиокомитета Армении. С 1969 года он преподавал в Ереванской консерватории.

Руководил оркестрами Большого театра, Мариинского театра и другими. Известный дирижер был главным дирижером Государственного театра музыкальной комедии им. А. Пароняна.

Юрий Давтян скончался 20 февраля 2020 года на девяностом году жизни.


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