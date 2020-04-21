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ПСЖ заинтересован в Ляказетте

ПСЖ заинтересован в Ляказетте

Французский ПСЖ заинтересован в  футболисте лондонского “Арсенала”.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет французский “La Sport”. По словам издания, многократный чемпион Франции ПСЖ хочет видеть в своем составе “оружейника” Александра Ляказетта. Последний может заменить Эдисона Кавани.

Ляказетт в свое время выступал за французский “Лион”, а в лондонский клуб перешел в 2017 году.

Сейчас чемпионат Франции по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что большинство клубов, выступающих в Лиге 1, считают, что команды не смогут играть до урегулирования сложившейся ситуации. Команды смогут вновь продолжить чемпионат в июле, августе, в лучшем случае во второй половине июня. На данный момент клубы несут огромные денежные потери.

Подготовила Варвара Айрапетян


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