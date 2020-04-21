Сасун Микаелян направил послание в связи с 55-летием Татула Крпеяна

Председатель правления СДЕ Сасун Микаелян направил послание в связи с 55-летием национального героя Армении Татула Крпеяна. «Арменпресс» представляет послание Сасуна Микаеляна․

“Национальному герою Армении Татулу Крпеяну сегодня исполнилось бы 55 лет.

Правление Союза добровольцев “Еркрапа” воздает дань памяти героя Арцахской войны. Татул Крпеян был одним из любимых лидеров молодежного крыла Арцахского движения, одним из организаторов массовых шествий и митингов, сидячих забастовок и забастовок, а также одним из лидеров, проводящих агитацию среди студентов. В 1990 году Татул, увидев, что ситуация в Арцахе начинает ухудшаться в составе основанной им же вооруженной группы, отправляется на поле боя. Основная борьба ведется за самооборону районов Геташен и Мартунашен. Татул часто повторял, что “Геташен опустеет лишь через его труп”.

Имя национального героя Армении Татула Крпеяна навсегда останется в памяти всех нас.

Мы еркрапа, участники освободительной борьбы с болью, но с гордостью вспоминаем наших погибших боевых товарищей. И каждый раз, говоря о каждом из нас, мы хотим с уверенностью сказать, что страна, наша Родина, ценой Вашей жизни, ценою крови всех нас, больше не столкнется с такими жестокими страницами истории. Мы всегда будем едиными и сплоченными хозяевами нашего государства”.