Число заразившихся коронавирусом в Иране увеличилось на 1297 человек

Согласно статистическим данным коронавируса в Иране на 21 апреля, по сравнению с предыдущим днем число инфицированных увеличилось на 1297, составив 84 802 человека. За последние сутки скончались 88 человек. Общее число летальных исходов с момента вспышки инфекции в стране составляет 5 297 человек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Иране.

В тяжелом состоянии находятся 3357 человек, число выздоровевших увеличилось на 1692, составив 60 965 человек. Протестированы 365 723 человека.