Лавров оценил возможность снижения цены на газ для Минска и Еревана

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители, обязательства по контрактам сохраняются, в том числе для Армении и Белоруссии, напомнив, что когда эти соглашения заключались, прописанная цена на энергоресурсы была ниже рыночной.

"Я считаю, что союзники, конечно же, должны получать экономические преимущества. Но когда цена ушла туда, где она сейчас находится, есть какие-то контрактные обязательства", - заявил Лавров, отвечая на вопрос, почему Россия сейчас не снижает цены на газ для стран Евразийского экономического союза, как она сделала это ранее для ряда стран, не входящих в объединение.

Лавров отметил, что ранее к Москве поступили предложения о пересмотре цены на газ.

"Я убежден, что в ходе рассмотрения обращений, а они были в последнее время и от белорусских друзей, и от армянских друзей, наши союзнические отношения, конечно же, принимаются во внимание. Но неправильно, наверное, вспоминать об этом, только когда ситуация становится диаметрально противоположной той, которая была еще три-четыре года назад", - заявил глава МИД РФ.