В Болгарии ослабили ограничения на въезд и выезд из Софии. РИА Новости

Власти Болгарии со вторника разрешили гражданам въезжать и выезжать из столицы страны Софии на личном транспорте с целью работы в любое время при условии заполнения специальной декларации, сообщается в постановлении, опубликованном на странице болгарского минздрава в Facebook.

"Начиная с сегодняшнего дня, 21 апреля, граждане, которые едут или возвращаются с работы на личном автомобиле, смогут въезжать и выезжать из Софии в любое время, (заполнив декларацию - ред.). В декларации нужно будет указать как рабочее место, так и телефон работодателя", - говорится в постановлении.

Въезд и выезд из Софии был закрыт с 17 апреля. Указ, одобренный премьер-министром страны Бойко Борисовым, был объявлен по инициативе главы национального кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Венцислава Мутафчийского и главы минздрава Кирила Ананиева. На экстренном брифинге Мутафчийский объяснил это решение массовым выездом людей из Софии, где выявлено наибольшее число зараженных коронавирусной инфекцией. Как отмечалось, запрет не коснулся товарных перевозок, автомобилей экстренных служб, доставки в город работающих там людей и проезд людей на работу на личном транспорте.

При этом в постановлении были указанны промежутки времени, когда люди по причине работы могли въезжать и выезжать из Софии. На это отводилось 2 часа утром (с 6.00 до 8.00) и два часа вечером (с 18.00 до 20.00).