Петрос Казарян и главный продюсер Общественного телевидения Армении уволены со службы

Директор информационной службы Общественного телевидения Армении Петрос Казарян и генеральный продюсер телекомпании Вардан Акопян, согласно их заявлениям, были уволены, Совет общественной телерадиокомпании принял также и отставку исполнительного директора Общественного телевидения Маргариты Григорян. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении Совета общественной телерадиокомпании.

“Совет общественной телерадиокомпании выражает протест в связи с инцидентом, связанным с трансляцией видеообращения премьер-министра Армении, в результате которого исполнительный директор Общественного телевидения Маргарита Григорян была обязана подать в отставку. Совет, принимая ее отставку, проявляет уважение к решению исполнительного директора о личной ответственности. Одновременно Совет выражает свою признательность Маргарите Григорян за эффективную, профессиональную и самоотверженную работу на посту исполнительного директора Общественного телевидения”,- говорится в заявлении.

Совет назначил временно исполняющим обязанности исполнительного директора Общественного телевидения заместителя директора по творческим вопросам Армена Саркисяна.

“Согласно их заявлениям, с занимаемых должностей освобождены также и директор информационной службы Петрос Казарян и генеральный продюсер телекомпании Вардан Акопян. Временно исполняющим обязанности директора информационной службы назначен заместитель директора Рубен Шагинян”, - сообщает Совет.

В ближайшее время совет сформирует конкурсную комиссию и объявит конкурс на должность исполнительного директора Общественного телевидения.

В сети появились кадры, предшествовавшие телевизионному посланию премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Общественная телекомпания, обеспечивающая прямой эфир, сообщила, что предоставила открытые каналы нескольким СМИ.

Норайр Шогикян