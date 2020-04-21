Феликс Цолакян направил поздравительное послание по случаю Дня формирования МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян направил поздравительное послание по случаю Дня формирования Министерства по чрезвычайным ситуациям. «Арменпресс» представляет послание министра по ЧС Республики Армения․

“Уважаемые соотечественники, дорогие сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям!

Поздравляю всех нас с Днем формирования Министерства по чрезвычайным ситуациям. Основой деятельности структуры, созданной 12 лет назад в этот день, был и продолжает оставаться гуманизм. МЧС свой девиз: “С Вами, рядом с Вами в любой ситуации” давно превратило в нерушимый стиль действий.

За эти годы результатами заветной работы сотрудников министерства стали преодоление трудных ситуаций и многочисленные спасенные жизни, а лучшей оценкой - доверие народа.

Министерство по чрезвычайным ситуациям - четкая система, включающая в себя все службы по прогнозированию, предупреждению, реагированию и восстановлению чрезвычайных ситуаций.

Сегодня МЧС имеет широкую географию сотрудничества, которая создает реальную платформу для новых достижений и пополнений. МЧС периодически обновляет имеющуюся технику и оборудование, тренирует кадры, делая их более подготовленными.

Я неоднократно отмечал, что каждый сотрудник МЧС - спасатель, призванный служить нашей стране и нашему народу. Сердобольное и профессиональное отношение - это залог успеха нашей работы.

Дорогие спасатели!

Желаю всем Вам доброй и безоблачной службы! Наш народ вусоко ценит Вашу самоотверженную службу. Желаю Вам и Вашим семьям безграничных успехов.

Совести и мира всем нам...”.