Число случаев коронавируса за последнюю неделю показывает стабильный темп роста: Арсен Торосян
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, проанализировав число новых случаев коронавирусной инфекции за последнюю неделю, констатировал, что существует стабильный темп роста.
Как передает «Арменпресс», об этом Торосян написал на своей странице в Facebook.
“Анализируя число новых случаев коронавирусной инфекции за последнюю неделю, мы можем констатировать, что у нас стабильный темп роста, который колеблется в пределах 3 - 4% в день. У нас также есть примерно такое же число находящихся на лечении, которое колеблется в пределах 700 - 800 пациентов”, - отметил министр здравоохранения. Он подчеркнул, что все это означает, что мы все должны приложить максимум усилий для ослабления темпов роста и “не имеем права терять бдительность”.
По словам Торосяна, особенно тревожат случаи последних дней среди медработников как в областных, так и в медицинских учреждениях Еревана.
“Использование медработниками средств индивидуальной защиты намного важнее, чем другими нашими гражданами. Они должны защищать себя, чтобы, во-первых, не становиться источниками инфекции для своих пациентов, во-вторых, чтобы продолжать свою важную миссию - оказывать медицинскую помощь многим заболевшим”.
Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 11:00 21 апреля составило 1 401 человек. Зарегистрировано 24 летальных исхода (прибавились 2 случая).
Всего было проведено 13 929 тестов. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 29, и общее число вылечившихся уже 609. На данный момент фактическое лечение получают 768 пациентов.
Лилит Демурян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен