В “Армлесе” назначена первая женщина-руководитель в области лесного хозяйства
14:33, 21 Апрель, 2020
Впервые на должность руководителя лесхоза назначена женщина - Ирина Ованнисян.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает министр окружающей среды Армении Эрик Григорян.
“В Армении руководители лесного хозяйства всегда были мужчинами, Ирина Ованнисян - первая, но я уверен, что не последняя. Уверен, что роль женщин в сфере управления окружающей средой постепенно возрастет”, - написал Эрик Григорян.
Лилит Демурян
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