В “Армлесе” назначена первая женщина-руководитель в области лесного хозяйства

Впервые на должность руководителя лесхоза назначена женщина - Ирина Ованнисян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает министр окружающей среды Армении Эрик Григорян.

“В Армении руководители лесного хозяйства всегда были мужчинами, Ирина Ованнисян - первая, но я уверен, что не последняя. Уверен, что роль женщин в сфере управления окружающей средой постепенно возрастет”, - написал Эрик Григорян.

Лилит Демурян