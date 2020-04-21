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В “Армлесе” назначена первая женщина-руководитель в области лесного хозяйства

В “Армлесе” назначена первая женщина-руководитель в области лесного хозяйства

Впервые на должность руководителя лесхоза назначена женщина - Ирина Ованнисян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает министр окружающей среды Армении Эрик Григорян.

“В Армении руководители лесного хозяйства всегда были мужчинами, Ирина Ованнисян - первая, но я уверен, что не последняя. Уверен, что роль женщин в сфере управления окружающей средой постепенно возрастет”, - написал Эрик Григорян.

Лилит Демурян


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БелТА


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