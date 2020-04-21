На контрольно-пропускных пунктах Арцаха продезинфицированы 767 транспортных средств

767 транспортных средств, въехавших в Республику Арцах из Республики Армения, на контрольно-пропускных пунктах были подвергнуты обязательной дезинфекции.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

“Подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах за последние 3 дня на контрольно-пропускных пунктах были подвергнуты обязательной дезинфекции 767 транспортных средств, въехавших из Республики Армения в Республику Арцах (пассажирские и грузовые). 18 апреля с 09:00 до 09:00 часов 19 апреля продезинфицировано 254 транспортных средства, из которых на контрольно-пропускном пункте “Агавно” - 71, на контрольно-пропускном пункте “Хндзореск” - 51, а на контрольно-пропускном пункте “Хархахут” - 132 транспортных средства. По положению на 09:00 19-го апреля до 09:00 часов 20 апреля продезинфицировано 254 транспортных средства, из которых на контрольно-пропускном пункте “Агавно” - 48 транспортных средств, в “Хндзореске” - 75, на контрольно-пропускном пункте “Хархахут” - 131. 20 апреля с 09: 00 до 09:00 21 апреля продезинфицировано 259 транспортных средств, из которых в “Агавно” - 62, на контрольно-пропускном пункте “Хндзореск” - 53, а на контрольно-пропускном пункте “Хархахут”- 144”, - сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

Лилит Демурян