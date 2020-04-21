Состояние здоровья Рубена Шугаряна оценивается как крайне тяжелое
Состояние здоровья чрезвычайного и полномочного посла Рубена Шугаряна оценивается как крайне тяжелое. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
“На данный момент состояние здоровья Шугаряна крайне тяжелое”, - отметила Нагдалян.
Рубен Шугарян живет в США.
В 1993 - 1999 гг. он был чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в США, затем в 1999 - 2005 гг. заместителем министра иностранных дел Республики Армения. В 2005 - 2008 гг. он был чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Италии, по совместительству в Испании и в Португалии (резиденция в Риме). В США он переехал в 2008 году, после увольнения с дипломатической службы.
Лилит Демурян
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