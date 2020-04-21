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Число заразившихся коронавирусом в ОАЭ достигло 7 265 человек

Число заразившихся коронавирусом в ОАЭ достигло 7 265 человек

Число заразившихся коронавирусом в Объединенных Арабских Эмиратах достигло 7 265 человек, из них 1 360 уже выздоровели. Как передает «Арменпресс», органы здравоохранения Абу-Даби разработали план по выявлению тех, кто, возможно, был в контакте с зараженным COVID-19. Программа называется TraceCovid и используется с помощью Bluetooth. Ежедневно  10 000 сотрудников проходят бесплатное обследование в промышленном районе Абу-Даби.

Даже в эти дни ОАЭ осуществляют гуманитарную миссию, согласно которой 18 тонн гуманитарной помощи были направлены в Мавританию и 7 тонн медицинской помощи - в Южную Африку. По сей день ОАЭ отправили 260 тонн гуманитарной помощи в 24 страны мира.

Авиакомпания “Иттихад” Абу-Даби, с учетом улучшения ситуации, с 1 мая планирует частичное возобновление пассажироперевозок.

ОАЭ также содействовали и возвращению иностранцев на свои родины. На этой неделе специальными рейсами из ОАЭ в Пакистан переехали более 3 000 пассажиров. ОАЭ  127 рейсами содействовали репатриации 22 900 иностранцев. Кроме того ОАЭ работали с 43 странами для возвращения на родину 2 286 граждан Объединенных Арабских Эмиратов посредством наземной и воздушной эвакуации.

ОАЭ инициировали кампанию “10 миллионов порционов продуктов питания”, поддерживая семьи с низким доходом и людей, заразившихся COVID-19.

Вице-президент ОАЭ, премьер-министр, верховный главнокомандующий Вооруженными силами  шейх Мухаммад ибн Рашед Аль Мактум сказал: кампания “10 миллионов порционов продуктов питания” направлена на укрепление социальной солидарности и сплоченности в ОАЭ, чтобы из мирового кризиса выйти сильнее. Общественные, частные и гуманитарные сферы сегодня объединились, чтобы укрепить наш народ и преодолеть мировой кризис, не упустив никого”.


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