В обсуждении примут участие Нубар Афеян, Вартан Грегорян и Рубен Варданян, соучредители Гуманитарной инициативы «Аврора», лорд Ара Дарзи, председатель Отборочной комиссии премии, и Маргерит Баранкитс, основательница приюта «Дом Шалом» и лауреат первой премии «Аврора» (2016 год). Модератором встречи, которая пройдет на базе дискуссионной платформы FuturesStudio, выступит Никола Станиш, исполнительный директор Гуманитарной инициативы «Аврора».

24 апреля всегда занимало особенное место в сердцах всех армян, но нынешний год особенно примечателен тем, что мы вспоминаем 105-ю годовщину Геноцида армян и 75-ю годовщину Холокоста, а также отмечаем пятую годовщину «Авроры». В течение многих лет «Аврора» соблюдала полные символизма традиции: инициатива чествовала мучеников Геноцида армян церемонией возложения цветов в мемориальном комплексе Цицернакаберд и воздавала должное героям «Авроры», объявляя в Институте древних рукописей Матенадаран их имена и вписывая их в Летопись «Авроры».

Сейчас, когда всеобщая мировая повестка полностью определяется вирусом COVID-19, мы не можем собраться, как обычно, в Матенадаране и должны скорректировать наши планы в соответствии с ситуацией. Но мы все еще едины, и эта онлайн-дискуссия позволит нам рассказать миру о героях «Авроры» – 2020 и основах философии инициативы: нашей твердой вере во второй шанс для всех и решимости воплотить в действие благодарность спасителям наших предков.

Как потомки выживших во время Геноцида армян, мы, возможно, лучше других понимаем, через что проходят сейчас многие люди. Мы ценим полученное из личного опыта знание: после выживания настает пора возрождения и процветания, и стремимся поделиться этой надеждой с человечеством. Мы сумели добиться этого однажды, и мы сможем сделать это снова – вместе.

Онлайн-мероприятие 24 апреля 2020 года будет открытым для всех. Дискуссия пройдет на английском языке (также будет доступен перевод на армянский и русский языки). Участники обсуждения должны зарегистрироваться, чтобы получить ссылку на мероприятие в Zoom. Кроме того, следить за дискуссией можно будет в Facebook Live, однако синхронный перевод на армянский или русский язык будет доступен только тем, кто зарегистрировался в Zoom.

Примите участие в семинаре и помогите нам поделиться с миром верой в стойкость и благодарность.

* * *

О Гуманитарной инициативе «Аврора» (AuroraHumanitarianInitiative)