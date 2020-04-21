Гуманитарная инициатива "Аврора" проведет в день Геноцида армян специальную онлайн-дискуссию
13:55, 21 Апрель, 2020
24 апреля 2020 года, в день памяти жертв Геноцида армян, в 18:30 (GMT+3) Гуманитарная инициатива «Аврора» проведет онлайн-дискуссию, чтобы помянуть погибших столетие назад и воздать должное современным активистам, в том числе и тем, кто сражается с глобальной вспышкой COVID-19. Во время мероприятия также будут названы имена героев «Авроры» – 2020.
В обсуждении примут участие Нубар Афеян, Вартан Грегорян и Рубен Варданян, соучредители Гуманитарной инициативы «Аврора», лорд Ара Дарзи, председатель Отборочной комиссии премии, и Маргерит Баранкитс, основательница приюта «Дом Шалом» и лауреат первой премии «Аврора» (2016 год). Модератором встречи, которая пройдет на базе дискуссионной платформы FuturesStudio, выступит Никола Станиш, исполнительный директор Гуманитарной инициативы «Аврора».
24 апреля всегда занимало особенное место в сердцах всех армян, но нынешний год особенно примечателен тем, что мы вспоминаем 105-ю годовщину Геноцида армян и 75-ю годовщину Холокоста, а также отмечаем пятую годовщину «Авроры». В течение многих лет «Аврора» соблюдала полные символизма традиции: инициатива чествовала мучеников Геноцида армян церемонией возложения цветов в мемориальном комплексе Цицернакаберд и воздавала должное героям «Авроры», объявляя в Институте древних рукописей Матенадаран их имена и вписывая их в Летопись «Авроры».
Сейчас, когда всеобщая мировая повестка полностью определяется вирусом COVID-19, мы не можем собраться, как обычно, в Матенадаране и должны скорректировать наши планы в соответствии с ситуацией. Но мы все еще едины, и эта онлайн-дискуссия позволит нам рассказать миру о героях «Авроры» – 2020 и основах философии инициативы: нашей твердой вере во второй шанс для всех и решимости воплотить в действие благодарность спасителям наших предков.
Как потомки выживших во время Геноцида армян, мы, возможно, лучше других понимаем, через что проходят сейчас многие люди. Мы ценим полученное из личного опыта знание: после выживания настает пора возрождения и процветания, и стремимся поделиться этой надеждой с человечеством. Мы сумели добиться этого однажды, и мы сможем сделать это снова – вместе.
Онлайн-мероприятие 24 апреля 2020 года будет открытым для всех. Дискуссия пройдет на английском языке (также будет доступен перевод на армянский и русский языки). Участники обсуждения должны зарегистрироваться, чтобы получить ссылку на мероприятие в Zoom. Кроме того, следить за дискуссией можно будет в Facebook Live, однако синхронный перевод на армянский или русский язык будет доступен только тем, кто зарегистрировался в Zoom.
Примите участие в семинаре и помогите нам поделиться с миром верой в стойкость и благодарность.
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О Гуманитарной инициативе «Аврора» (AuroraHumanitarianInitiative)
Гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать остро нуждающимся в гуманитарной помощи людям по всему миру, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива «Аврора» – это благодарность, воплощенная в действии. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов). Она поддерживает и продвигает глобальные проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел реализуется через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», Диалоги «Аврора», Гуманитарный индекс «Аврора», Проекты благодарности и инициативу 100 LIVES. Международная Гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна, который уже привлек тысячи соратников и партнеров. Председатель «Авроры», доктор Том Катена, опирается на свой личный опыт в качестве врача, ветерана, гуманитарного деятеля и лауреата премии «Аврора» 2017 года, чтобы донести до глобальной аудитории суть концепции благодарности в действии. «Аврора» рада каждому, кто разделяет нашу преданность человечеству.
Дополнительная информация доступна на сайте www.auroraprize.com
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