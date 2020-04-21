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Несколько сотрудников посольства Армении в России изолированы по подозрению в заражении COVID-19

Несколько сотрудников посольства Армении в России изолированы по подозрению в заражении COVID-19

Все до последнего гражданина изъявившего желание вернуться в Армению, будут возвращены на родину.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 21 апреля сказал заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц, касаясь вопроса граждан Армении, выразивших желание вернуться из России в Армению в дни эпидемии коронавируса.

“Несколько дипломатов нашего посольства в Российской Федерации находятся в изоляции. Они контактировали с нашими инфицированными коронавирусом гражданами, положительный ответ на тест которых мы получили уже после их возвращения в Армению”, - сказал Адонц.

Замминистра попросил находящихся за рубежом граждан Армении при наличии симптомов заболевания коронавируса сообщать сотрудникам диппредставительств и соблюдать правила профилактики распространения инфекции.

Для перевозки граждан Армении из Москвы было осуществлено три рейса, вчера и накануне были осуществлены рейсы из Краснодара и Ростова-на-Дону.

Норайр Шогикян


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