В Золакаре под слоем земли обнаружены предметы, представляющие археологическую ценность

В селе Золакар Гегаркуникской области учитель истории Оник Овсепян при проведении земледельческих работ на собственном земельном участке обнаружил под землей каменный столб старого строения и остатки тонира и щита.

Как сообщил «Арменпресс» сам Оник Овсепян, он находил под землей предметы, представляющие археологическую ценность, еще несколько лет назад, а очередные находки вновь свидетельствуют о том, что территория Золакара была заселена с древнейших времен, и что люди, проживающие здесь, вели оседлый образ жизни, оставив богатое культурное и интересное наследие.

“На моем земельном участке несколько лет назад были найдены различные археологические предметы - тонир, монеты, хранилища, каменные обработанные инструменты, керамика, подсвечник. Находки до сих пор хранятся у меня. Хотя об этом были сделаны публикации в местных и в республиканских средствах массовой информации, археологи до сих пор не проявили никакого интереса. Территория была очень каменистой, почти каждый год я собирал огромное количество камней с земельного участка, а также и большие плиты, под которые всегда попадала вода во время орошения участка. Когда я разбил и поднял осколки плиты, показалось глубокое пустое пространство. В этом году я решил убрать еще один из очередных больших камней, в результате чего и был обнаружен этот тонир и каменный столб. Тонир поражает своими тонкими стенами и больше напоминает перевернутый карас (кувшин). Он похож и на языческое святилище. А каменный постамент свидетельствует о том, что здесь в очень древние времена было архитектурное сооружение, возможно, и языческий храм. Здесь использовались два вида глины: черная и красная, которые присутствуют в моих находках. На мой взгляд, мы имеем дело с древнейшей эпохой, остатки которой могут дать понятие о быте, культуре, верованиях населения Древней Армении, об общественных отношения и о других нераскрытых тайнах. В нескольких сотнях метров к востоку от моего земельного участка, по соседству с карьером, несколько десятилетий назад были найдены древние гробницы, которые были вновь закрыты без соответствующего изучения”, - подчеркнул Оник Овсепян.

Хосров Хлхатян