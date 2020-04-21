Министр обороны Армении почтил память Татула Крпеяна

По случаю 55-летия со дня рождения национального героя Армении Татула Крпеяна 21 апреля министр обороны Армении Давид Тоноян в сопровождении первого заместителя начальника Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенанта Оника Гаспаряна посетил парк им. национального героя Армении, возложил цветы к памятнику Татула Крпеяна и воздал его памяти дань уважения.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.