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1283 граждан Армении, находящихся за рубежом, обратились для возвращения в Армению

1283 граждан Армении, находящихся за рубежом, обратились для возвращения в Армению

1283 граждан Армении, находящихся за рубежом, выразили желание вернуться в Армению.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 21 апреля сказал заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц.

“По положению на 21 апреля 1 283 граждан обратились в наши дипломатические представительства для возвращения в Армению. Они находятся в разных странах: в США, в Российской Федерации, в Казахстане, Украине, в европейских странах, в странах Ближнего Востока и в др.”, - сказал Адонц.

С 14 марта по сей день в Армению вернулись около 22 000 граждан.

Норайр Шогикян


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БелТА


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