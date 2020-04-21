"Это сумасшествие". Жители Дании устремились в парикмахерские после карантина из-за коронавируса BBC

После того, как Дания частично отменила ограничения, введенные месяц назад из-за пандемии коронавируса, в стране впервые открылись парикмахерские. Но попасть в них не так просто, потому что желающих постричься слишком много.

"Это просто сумасшествие. У нас все зарезервировано на ближайшие две недели", - говорит Фил Оландер, хозяин одной из парикмахерских в центре Копенгагена.

Он рассказывает, что после того, как в пятницу власти объявили о смягчении карантина, его онлайн-система резервирования не выдержала нагрузки из-за слишком большого числа клиентов.

Владелец еще одной копенгагенской парикмахерской рассказал мне, что работа всех его сотрудников полностью расписана на ближайшие три недели - и им придется работать сверхурочно, чтобы обслужить всех, кто успел заказать стрижку.

Власти также разрешили открыться тату-салонам, салонам красоты, стоматологическим поликлиникам и магазинам оптики. Возобновятся и уроки вождения. Впрочем, всем этим компаниям придется следовать новым, более жестким санитарным правилам.

"После каждого клиента мы должны проводить полную уборку, - говорит Оландер. - То есть нужно дезинфицировать все кресла, все инструменты - вообще все - от дверной ручки до считывателя кредитных карточек. Это очень много дополнительной работы".