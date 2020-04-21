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Все изъявившие желание вернуться в Армению, будут возвращены - вплоть до последнего гражданина

Все изъявившие желание вернуться в Армению, будут возвращены - вплоть до последнего гражданина

Все изъявившие желание вернуться в Армению, будут перевезены на родину - вплоть до последнего гражданина.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 21 апреля сказал заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц, касаясь вопроса граждан Армении, выразивших желание вернуться в Армению из России в дни эпидемии коронавируса.

“Для перевозки граждан Армении из Москвы было осуществлено три рейса, вчера и накануне были осуществлены рейсы из Краснодара и Ростова-на-Дону. Эти процессы будут продолжаться до тех пор, пока последний выразивший желание гражданин Армении не вернется на родину”, - сказал Адонц.

Замминистра отметил, что они знакомы с проблемой оставшихся в московском аэропорту “Домодедово” граждан Армении и в ближайшие дни будут шприняры соответствующие меры по возвращению их на родину.

Норайр Шогикян


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