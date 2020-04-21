Землетрясение на границе Грузии и России ощущалось и в Лорийской области

21 апреля в 10:08 по местному времени на границе Грузии и России было зафиксировано землетрясение магнитудой 4.0.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МЧС Армении.

Эпицентр землетрясения находился в 32 км к юго-востоку от города Телави на границе Грузии и России.

Географические координаты эпицентра - 41.830 северной широты и 45.810 восточной долготы. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км, сила землетрясения в эпицентре составила 5 - 6 баллов.

Землетрясение ощущалось также и на территории Армении - в селе Шнох - силой в 3 балла и в городе Алаверди - силой в 2 - 3 балла.

Лилит Демурян