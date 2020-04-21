В Армению будут доставлены 2000 тестов на коронавирус нового типа

12:30, 21 Ապրիլ, 2020

Международным агентством по атомной энергии Армении будет предоставлено 2000 тестов на коронавирус нового типа.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 21 апреля сказал заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц.

“Реализуется программа содействия МАГАТЭ, имеющая бюджет в 6 млн. долларов, в рамках которой в Армению будут доставлены 2 000 тестов на коронавирус нового типа, созданных на основе атомных методов, которые в течение нескольких часов показывают результаты тестирования”, - сказал замминистра.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 11:00 21 апреля составило 1 401 человек. Зарегистрировано 24 летальных исхода. Всего было проведено 13 929 тестов. Число выздоровевших пациентов - 609. На данный момент фактическое лечение получают 768 пациентов.

Норайр Шогикян