Давид Тоноян направил поздравление по случаю 55-летия Татула Крпеяна

Министр обороны Республики Армения Давид Тоноян направил поздравительное послание в связи с 55-летием Национального героя Армении Татула Крпеяна. «Арменпресс» представляет послание министра обороны Армении․

“Я готов умереть за свою землю прямо сейчас. За землю, за мой народ”. Это слова Национального героя Республики Армения Татула Крпеяна, олицетворяющие не только его веру и символ героически прожитой жизни, но и идеологию всего поколения, победившего в освободительной борьбе и в Арцахской войне.

Татул Крпеян был одним из самых ярких представителей Арцахского движения. Студент исторического факультета ЕГУ был одним из первых, кто присоединился к требованию воссоединения Арцаха с Арменией, стал членом организации “Миацум”, идейным бойцом студенчества.

Когда начались пограничные столкновения, борьба Татула Крпеяна продолжилась с оружием в руках.

Татул Крпеян параллельно с защитой родины с оружием в руках преподавал историю в Геташенских школах, писал стихи и жил мечтой о могучей, справедливой и защищенной Армении.

Татул Крпеян погиб 30 апреля 1991 года во время печально известной операции “Кольцо” разваливающейся армии Советского Союза и МВД Советского Азербайджана.

Национальный герой Республики Армения Татул Крпеян оставил грядущим поколениям армян завет - дело спасения Родины и великий завет национального единства. Его образ героя-интеллигента будет вдохновлять и придавать мужество еще многим поколениям армян”.