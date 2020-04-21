За месяц в Армению вернулись около 22 000 граждан Армении

С 14 марта по сей день, в Армению вернулись около 22 000 граждан Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 21 апреля сказал заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц.

“С 14 марта в Армению вернулись около 22 000 граждан Армении. География довольно обширна”, - сказал замминистра.

Адонц отметил, что бывают случаи, когда процесс возвращения на родину затягивается, однако это происходит по объективным причинам. Замминистра призвал находящихся за рубежом граждан для возвращения на родину связываться с посольствами и консульствами Республики Армения.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Норайр Шогикян