Время в Ереване: 11:07:36,   22 Апрель

За месяц в Армению вернулись около 22 000 граждан Армении

За месяц в Армению вернулись около 22 000 граждан Армении

С 14 марта по сей день, в Армению вернулись около 22 000 граждан Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 21 апреля сказал заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц.

“С 14 марта в Армению вернулись около 22 000 граждан Армении. География довольно обширна”, - сказал замминистра.

Адонц отметил, что бывают случаи, когда процесс возвращения на родину затягивается, однако это происходит по объективным причинам. Замминистра призвал находящихся за рубежом граждан для возвращения на родину связываться с посольствами и консульствами Республики Армения.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Норайр Шогикян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации