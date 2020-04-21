“Реанимания” будет проведена и на онлайн-платформе

XII Международный фестиваль анимационных фильмов и комиксов “Реанимания” в 2020 году пройдет с 24 по 30 октября.

Как передает «Арменпресс», фестиваль даст зрителям возможность посмотреть интересные и своеобразные фильмы и в виртуальном пространстве.

Любители искусства с 20 апреля могут пройти онлайн аккредитацию и смотреть лучшие анимационные фильмы мира на протяжении всего фестиваля с помощью своих компьютеров или смарт-телевизоров.

У общественности будет уникальная возможность посмотреть и фестивальные мастер-классы, в рамках которых профессионалы-гости представят свой богатый опыт.

Подготовка к реализации этой программы началась в октябре 2019 года.

Ереванский международный фестиваль анимационных фильмов “Реанимания” в 2008 году основал политический карикатурист, художник и аниматор Вреж Касуни. Как самое значимое и уникальное в своем роде мероприятие на Южном Кавказе, “Реанимания” играет незаменимую роль в связывании Востока и Запада. Он становится одним из самых важных фестивалей, который получает тысячи обращений со всего мира и удостаивается внимания десятков тысяч любителей искусства.

В фестивале проводятся конкурсные и внеконкурсные программы некоммерческих полнометражных и короткометражных фильмов. Он предлагает практические семинары, мастер-классы и лекции известных специалистов.