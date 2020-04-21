Время в Ереване: 11:07:36,   22 Апрель

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 5 642. ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 5 642. ТАСС

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 5 642 и сейчас составляет 52 763 человека во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 3 873 человека, 456 пациентов умерли, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 52 763 случаев (+12%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 427 человек, за весь период - 3 873. За сутки умер 51 пациент с коронавирусом. За весь период по России умерли 456 человек", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что 2 567 (45,5%) случаев из новых зафиксированных выявлены активно без клинических проявлений.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации