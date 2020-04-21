Создана комиссия по реформам оборонной сферы

Решением премьер-министра Республики Армения утверждена программа создания межведомственной комиссии, осуществляющей реформы в оборонной сфере, в том числе и по повышению эффективности борьбы с порочными явлениями, ее состав и порядок деятельности. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе секретаря Совета безопасности Армении.

Согласно решению, под руководством секретаря Совета безопасности Армении создается межведомственная комиссия, осуществляющая реформы в оборонной сфере, в том числе повышающая эффективность борьбы с порочными явлениями.

Задачами комиссии являются выявление проблем в оборонной сфере Республики Армения, выявление их причин, предотвращение последствий, снижение рисков и представление предложений по осуществлению реформ в оборонной сфере.

Секретарю Совета безопасности поручено раз в квартал представлять премьер-министру Республики Армения отчет о работе комиссии.