Начинается прием заявок для участия в летних курсах в Дрейперском университете

По инициативе Министерства высокотехнологичной промышленности Республики Армения продолжается программа предоставления стипендий для участия в курсах в Дрейперском университете. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства высокотехнологичной промышленности Армении, с 21 апреля начинается прием заявок на участие в летних курсах.

“Участие в уникальной семинедельной образовательной программе и в бизнес-программе в Силиконовой долине стало возможным по инициативе Министерства высокотехнологичной промышленности Армении, которое и возьмет на себя расходы по обучению выбранных армянских предпринимателей.

В университете Дрейпера будут преподавать всемирно известные предприниматели-преподаватели Илон Маск (Tesla, Inc.) Тим Вестергрен (Pandora Media Inc.), руководители AirBnB и основатели YouTube, другие известные лица в технологической сфере, которые представят своим младшим партнерам самый эффективный путь к продукции от идеи, делясь своим опытом и формулами успеха.

Для подачи заявки необходимо с 21 апреля по 21 мая заполнить заявку по следующей ссылке: https://www.draperuniversity.com/apply

Лучших выберет специальная комиссия Университета Дрейпера.

Курсы пройдут с 20 июня по 25 июля в Университете Дрейпера.

Обращаться могут: граждане Республики Армения, достигшие 21 года, с отличным знанием английского языка, обладающие идеей стартапа, представители состоявшихся предпринимательских компаний, в том числе и те участники, которые обращались для весенних курсов, но не прошли отборочный тур.

Порядок отбора:

Отбор пройдет в два этапа: мониторинг заявок и интервью, при этом весь процесс отбора и признания победителей будет осуществлен комиссией по отбора Дрейперского университета.

Полная государственная стипендия покроет: авиабилет в два направления, 5-недельное обучение в Дрейперском университете, 2-недельное добавочное проживание (этап инвесторов) в Дрейперском университете. Министерство окажет содействие в процедуре подачи заявок на визу в США.

Государственная стипендия не будет покрывать расходы на питание, проезд, проезд за пределами места проведения курсов, посещение других мест кроме установленных курсами.

Напомним, что договоренность о реализации беспрецедентной образовательной программы в Армении была достигнута в результате визита делегации, возглавляемой премьер-министром Николом Пашиняном в Силиконовую долину, в котором принял участие также и министр МВП Армении Акоп Аршакян.

По договоренности, достигнутой в ходе встречи с основателем Дрейперского университета, руководителем венчурной компании “Draper & Associates” Тимом Дрейпером были заложены основы для ее успешной реализации.

В начале года уже был осуществлен весенний этап программы (подробности: https://hti.am/pages.php?lang=1&id=7514&page_name=news), участники которого после восстановления авиаперевозок, связанных с распространением коронавируса, отправятся на учебу в Силиконовую долину”, - говорится в сообщении министерства.