В ВОЗ прокомментировали возможность снятия ограничений из-за COVID-19. РИА Новости

Любое снятие ограничений, введенных с целью борьбы с распространением коронавируса, должно быть постепенным, в случае, если они будут сняты слишком рано, может произойти новая вспышка, передает агентство Рейтер со ссылкой на регионального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Западной части Тихого океана Такеши Касаи.

По мнению Касаи, который во вторник выступал на онлайн-пресс-конференции, правительства, рассматривающие снятие ограничений, должны приступать к этому очень осторожно, поэтапно, и продолжать мониторить эпидемиологическую ситуацию. Он отметил, что пока коронавирус распространяется, ни одна из стран не застрахована от вспышки.

Касаи заявил, что принимаемые меры по борьбе с пандемией доказали свою эффективность. Он отметил, что люди должны быть готовы к новому образу жизни, чтобы позволить сообществу функционировать в новом режиме, пока коронавирус находится под контролем.

"По крайней мере, до появления вакцины или очень эффективного способа лечения этот процесс должен стать новой нормой для нас", - заявил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.