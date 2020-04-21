Закон о конфискации незаконно нажитого имущества направлен на восстановление справедливости

Закон “О конфискации имущества незаконного происхождения” направлен на восстановление социальной справедливости, которая после независимости Республики Армения определенным образом была нарушена, и имело место нелегальное распределение имущества. Об этом заявил старший прокурор Генпрокуратуры Армении Карен Амирян.

“Этот закон направлен на создание необходимых оснований для правового государства, закрепленного в статье 1 Конституции. Без понятия законности происхождения имущества и без урегулирования этих отношений на правильном и справедливом поле невозможно строить правовое и демократическое государство”, - сказал Амирян. По словам старшего прокурора, целью принятия закона является также и борьба с коррупцией.

“Это одно из проявлений антикоррупционной политики, но, конечно, не единственный инструментарий, однако в случае эффективного применения он может иметь свои положительные результаты”, - подчеркнул Амирян.

«Арменпресс» беседовал со старшим прокурором прокуратуры Армении Кареном Амиряном о необходимости принятия Закона “О конфискации имущества незаконного происхождения”, правовых основах и процессе конфискации, создаваемом в прокуратуре специальном подразделении и о других вопросах.

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16 апреля Национальное собрание во втором чтении и полностью приняло представленный правительством пакет законопроектов “О конфискации имущества незаконного происхождения” и прилагаемых к нему законопроектов, который позволяет конфисковать имущество, приобретение которого не обосновывается законными источниками дохода.

Предусмотренный правовой механизм позволяет конфисковать имущество, приобретение которого в предусмотренных проектом существенных объемах не обосновывается законными источниками дохода. В отношении такого имущества действует презумпция незаконного происхождения, которая может быть опровергнута ответчиком по представлению доказательств, обосновывающих приобретение имущества. Предусматриваются новые процедурные правила деятельности компетентного органа и гражданского судопроизводства, которые позволят проводить изучение активов и конфисковать в пользу государства необоснованное законом имущество. Компетентный орган будет действовать в составе Генеральной прокуратуры. А осуществленные функции станут проявлением предъявления иска о защите государственных интересов. Основой для исследования станут определенные данные.

С первого по второе чтение при обсуждении проекта было внесено изменение, согласно которому порог взыскания незаконного имущества с 25 млн драмов повышен до 50 млн драмов. В отношении срока исследования было зафиксировано, что до начала расследования должно быть не более 10 лет, а в исключительном случае, когда есть существенные доказательства для ведения дела, и дольше, но ограничиваясь периодом после 1991 года.

Карен Хачатрян