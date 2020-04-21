Определен день возобновления Бундеслиги

Министерство здравоохранения Германии выступило с заявлением, согласно которому с 9 мая возможно будет возобновить Бундеслигу.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет “Bild”. Министр здравоохранения Инес Шпан отметила, что чемпионат можно будет возобновить без зрителей. Она отметила необходимость снижения рисков инфицирования.

Ранее сообщалось, что организаторы и руководство Бундеслиги намерены к началу мая возобновить прерванный чемпионат и довести его до конца в конце июня. В настоящее время ряд клубов Бундеслиги приступили к тренировкам на своих базах. Матчи пройдут без зрителей, из каждого клуба на стадионе будет по 126 человек, в том числе и футболисты. На трибунах будет только 30 представителей СМИ.

Немецкая Бундеслига была приостановлена вследствие пандемии коронавируса.

Подготовила Варвара Айрапетян