В преддверии 105-летия Геноцида армян на территории Цицернакаберда будет высажено 5 000 тюльпанов
11:34, 21 Апрель, 2020
В преддверии 105-летия Геноцида армян благоустраиваются зеленые территории Мемориального комплекса Цицернакаберд.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ГНКО “Озеленение и охрана окружающей среды”.
“В преддверии 105-летия Геноцида армян благоустраиваются зеленые территории мемориального комплекса Цицернакаберд. Накануне сотрудники ГНКО “Озеленение и охрана окружающей среды” скосили газоны. С завтрашнего дня, с 22 апреля, на территории будет высажено 5 000 тюльпанов”, - сообщают в ГНКО.
Лилит Демурян
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