В преддверии 105-летия Геноцида армян на территории Цицернакаберда будет высажено 5 000 тюльпанов

В преддверии 105-летия Геноцида армян благоустраиваются зеленые территории Мемориального комплекса Цицернакаберд.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ГНКО “Озеленение и охрана окружающей среды”.

“В преддверии 105-летия Геноцида армян благоустраиваются зеленые территории мемориального комплекса Цицернакаберд. Накануне сотрудники ГНКО “Озеленение и охрана окружающей среды” скосили газоны. С завтрашнего дня, с 22 апреля, на территории будет высажено 5 000 тюльпанов”, - сообщают в ГНКО.

Лилит Демурян