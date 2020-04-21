Карлсен и Накамура победили во втором туре онлайн турнира

В онлайн-турнире, организованном чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном, состоялись партии первого игрового дня второго тура.

Как передает «Арменпресс», Магнус Карлсен со счетом 2,5 : 1,5 достиг преимущества над Алирезой Фируджой. В борьбе другой пары Хикару Накамура со счетом 2,5: 1,5 победил Аниша Гири.

Общий призовой фонд турнира по круговой системе составляет 250 000 долларов. Победитель получит 70 000 долларов. В онлайн турнире вместе с Карлсеном участвуют также Алиреза Фируджа, Фабиану Каруана, Дин Лижен, Ян Непмняшчи, Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири, Хикару Накамура.

Подготовила Варвара Айрапетян