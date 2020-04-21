Число подтвержденных в Армении случаев достигло 1 401, выздоровели еще 29 человек, скончались 2

В Армении зарегистрировано 62 новых случаев заражения коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 11:00 21 апреля составило 1 401 человек. Зарегистрировано 24 летальных исхода (прибавились 2 случая).

Всего было проведено 13 929 тестов. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 29, и общее число вылечившихся уже 609. На данный момент фактическое лечение получают 768 пациентов.

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что погибшие были пациенты 88 и 65 лет и имели сопровождающие хронические заболевания.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Лилит Демурян