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Цены на сливочное масло, растительное масло и муку продолжают снижаться: ГКЗЭК

Цены на сливочное масло, растительное масло и муку продолжают снижаться: ГКЗЭК

Согласно результатам мониторинга Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении, в Ереване продолжается динамика снижения цен на сливочное и растительное масло. Как сообщили Арменпресс в ГКЗЭК, в частности, по сравнению с началом апреля цена на 1 кг масла снизилась примерно на 180 драмов, на растительное масло - на 45 драмов. Примечательно, что цены на указанные товары даже ниже цен, зафиксированных в начале февраля.

“По сравнению с началом текущего месяца немного снизилась и цена на муку, однако она еще на 10 драмов превышает цену за февраль. Цена на хлеб в течение всего исследованного периода не претерпела изменений”, - говорится в сообщении ГКЗЭК.

С деталями можно ознакомиться в приведенных ниже графиках.

 


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