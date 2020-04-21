Цены на сливочное масло, растительное масло и муку продолжают снижаться: ГКЗЭК

Согласно результатам мониторинга Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении, в Ереване продолжается динамика снижения цен на сливочное и растительное масло. Как сообщили Арменпресс в ГКЗЭК, в частности, по сравнению с началом апреля цена на 1 кг масла снизилась примерно на 180 драмов, на растительное масло - на 45 драмов. Примечательно, что цены на указанные товары даже ниже цен, зафиксированных в начале февраля.

“По сравнению с началом текущего месяца немного снизилась и цена на муку, однако она еще на 10 драмов превышает цену за февраль. Цена на хлеб в течение всего исследованного периода не претерпела изменений”, - говорится в сообщении ГКЗЭК.

С деталями можно ознакомиться в приведенных ниже графиках.