Выпущены памятные монеты “Геворг Чавуш” и  “75-летие Победы в Великой Отечественной войне”

Выпущены серебряные памятные монеты “Геворг Чавуш” и “75-летие Победы в Великой Отечественной войне”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.

Геворг Чавуш

Геворг Чавушоглу (Геворг Казарян, 1870 - 1907 ) герой армянского освободительного движения, фидаи.

Учился в школе монастыря Св. Карапета в Муше. Участвовал в боях самообороны Сасуна (1891-1894 гг. В сентябре 1894 г. турецкое правительство арестовало Чавуша и приговорило его к 15 годам лишения свободы. В 1896 году в 1901 году он сбежал из тюрьмы в Сасун, познакомился с полководцем Андраником и подружился с ним. Участвовал в боях Бердака, Норшена и монастыря Аракелоц, В 1904 г. в Сасуне он руководил самообороной Ишханадзора и Талворика. Боевая группа Чавуша в разных местах Западной Армении героически воевала против превосходящих турецких сил. В 1907 году 27 мая турецкие войска окружают отряд Чавуша в селе Сулух Мушской долины, на подступах к мосту он погибает в неравном бою.

Чавуш был одной из выдающихся фигур армянского движения фидаи, самоотверженным бойцом за освобождение народа от турецкого режима в Западной Армении.

Памятник Чавушу (скульптор Левон Токмаджян) установлен на одноименной площади в Ереване. Его именем названы улицы, школы в Ереване, в других местностях Республики Армения и Республики Арцах.

На аверсе: щит и меч на фоне лучей солнца.

На реверсе: памятник, посвященного армянским гайдукам (скульптор Ю Минасян), фрагмент портрета Геворга Чавуша и орел с мечом.

Автором эскизов является Карапет Абрамян. Отчеканена на монетном дворе Литвы. Номинальная стоимость 1000 драм. Металл: серебро 9250 пробы. Вес 33,6 г. Диаметр 40,0 мм. Качество: пруф. Гурт зубчатый. Тираж 500 штук. Дата выпуска 2020 г.

75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Великая Отечественная война (22 июня 1941 г. - 9 мая 1945 г.). Война народов СССР против фашистской Германии и ее союзников во время Второй мировой войны (1939 - 1945 гг.) важнейшая и решающая часть Мировой.

На всех фронтах вместе с другими представителями советского народа героически сражались и более 500 тысяч сынов армянского народа, из которых около 200 тысяч погибли в боях. 106 армян удостоились звания Героя Советского Союза, 27 - орденов трех степеней Славы, более 70 000 были награждены орденами и медалями. В командном составе Вооруженных Сил СССР было более 60 армянских генералов и адмиралов, которые руководили крупными войсками. Х. Баграмян (впоследствии – маршал ), адмирал Флота СССР Исаков, маршал авиации С. Худяков (Арменак Ханферянц), Г. Бабаджанян (впоследствии - главный маршал бронетанковых войск), генералы М. Парсегов, С. Галаджев, С. Мартиросян, Х. Мартиросян, Б. Арушанян и многие другие.

9 мая - Праздник большой победы в каждой семье в странах бывшего СССР. Наши отцы и деды сковали эту победу, став примером героизма и реального патриотизма для будущих поколений.

На аверсе: Памятник “Мать Армения” в Ереване и орден Отечественной войны 1-ой степени.

На реверсе - щит и Георгиевская лента.

Автором эскизов является Карапет Абрамян. Отчеканена на монетном дворе Литвы. Номинальная стоимость 75 драм. Металл: серебро 9250 пробы. Вес 67,2 г. Диаметр 50,0 мм. Качество: пруф. Гурт зубчатый. Тираж 500 штук. Дата выпуска 2020 г.

Уведомление:

Памятные монеты из драгоценных металлов, выпускаются с целью представления общественности национальных, международных, историко-культурных, духовных и других ценностей страны, увековечивания их в виде металла, а также удовлетворения потребностей нумизматического рынка.

Как и любые, памятные монеты имеют номинальную стоимость, по которой и являются платежными средствами. Однако номинальная стоимость памятных монет намного ниже их себестоимости, которая состоит из стоимости драгоценного металла, использованного для изготовления памятных монет, производства и других расходов. Низкая номинальная стоимость и высокая себестоимость дают возможность рассматривать драм этого типа не как платежное средство, используемое в денежном обороте, а как предмет коллекции. Памятные монеты имеют также цену продажи, установленную Центральным банком Армении.

Памятные монеты, являясь предметом собраний, выпускаются в крайне ограниченном количестве и не перевыпускаются.

Нумизматы, коллекционеры и просто желающие могут купить памятные монеты в торговом зале “Нумизмат” Центрального банка Республики Армения, который действует внутри банка и открыт для всех.

Официальная информация Центрального банка Республики Армения о дне введения в оборот памятных монет не предполагает, что продажа памятных монет начинается с данного дня. Информация о продаваемых памятных монетах и цене их продажи размещается в торговых залах “Банкноты и монеты” и “Нумизмат” Центрального банка.

Приобретенные памятные монеты и другие нумизматические ценности не подлежат возврату и обмену.