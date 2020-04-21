COVID-19: более 650 000 человек в мире выздоровели: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире достигло 2 млн 482 215 человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 170 000. Число выздоровевших более 652 170 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 792 913 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 42 517 человек. В Испании число подтвержденных случаев - 2000 210. Число смертности в Испании составляет 20 852 человек.

В Италии число инфицированных - 181 228 человек, число летальных исходов - 24 114. Во Франции - 155 383 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 20 265. В Германии - 147 065 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 4 862. За Германией следует Великобритания, обойдя страну происхождения инфекции Китай. Показатель заражения в Великобритании - 124 743 инфицированных, число летальных исходов - 16 509. Число подтвержденных случаев в Турции - 90 980, скончались 2 140 человек

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 83 505 человек. Общее число летальных исходов составляет 5 509 человек. В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 758 инфицированных, 11 новых случая, скончались 4 632 человек.

После Китая следует Россия. В России - 47 121 инфицированных, число летальных исходов - 405. В Бразилии - 40 743 инфицированных, в Бельгии - 39 983, в Канаде - 36 829, в Нидерландах - 33 405.

В Грузии зарегистрировано 402 случая заражения коронавирусом, 4 летальных исхода.

Число заразившихся в ОАЭ достигло 7 265 человек, здесь зарегистрировано 43 случая смерти. В Катаре коронавирусом заразились 6 015 человек, смертность - 9 случаев. В Египте - 3 333 случаев, здесь скончались 250 человек. В Кувейте зарегистрировано 9 летальных случая, 1 995 случаев заражения. Число инфицированных в Ираке - 1 574, смертность - 82. Число заразившихся в Сирии достигло 39 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превышает 210.