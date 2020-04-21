Европейские индексы - 20-04-20

МОСКВА, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.47% и составил 10675.90 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.65% и составил 4528.30 пункта, британский FTSE вырос на 0.45% и составил 5812.83 пункта, а российский RTSI снизился на 0.96% и составил 1068.32 пункта.